Eğitime ara mı verilecek? Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüzyüze eğitim bitiyor mu? YÖK açıklaması geldi...

Milyonlarca üniversite öğrencisi Üniversiteler kapanacak mı? Yüzyüze eğitime ara mı verilecek? Sorularının yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ını 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğunu vurgulamış ve eğitim konusunda kararlar alınacağını duyurmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) konuyla ilgili önemli açıklamalr geldi. Peki üniversitelerde yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte üniversitelerde yüzyüze eğitime ilişkin son gelişmeler…
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI? YÜZYÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
Üniversitelerin kapanması konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret etmiş ve üniversitelerdeki eğitim durumuyla ilgili şöyle konuşmuştu:
"Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.