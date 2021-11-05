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    • 06.11.2021 17:05
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    Eğitime ara mı verilecek? Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüzyüze eğitim bitiyor mu? YÖK açıklaması geldi...

    Üniversiteler kapanacak mı? Eğitime ara mı verilecek? Üniversitelerde yüzyüze eğitim bitiyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs vakalarının büyük bir kısmının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğunun açıklanmasının ardından üniversitelerde yüzyüze eğitimin sona erip ermeyeceği merak konusu oldu. YÖK açıklamasının ardından bu konu netleşmiş oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Üniversiteler kapanacak mı?

    Milyonlarca üniversite öğrencisi Üniversiteler kapanacak mı? Yüzyüze eğitime ara mı verilecek? Sorularının yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ını 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğunu vurgulamış ve eğitim konusunda kararlar alınacağını duyurmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) konuyla ilgili önemli açıklamalr geldi. Peki üniversitelerde yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte üniversitelerde yüzyüze eğitime ilişkin son gelişmeler…

    ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI? YÜZYÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

    Üniversitelerin kapanması konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret etmiş ve üniversitelerdeki eğitim durumuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

    "Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

        Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."

        YÖK AÇIKLAMASI GELDİ!

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin %40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

        Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler ise bu kapsamın dışında bırakıldı.
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        Haberler Güncel Eğitime ara mı verilecek? Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüzyüze eğitim bitiyor mu? YÖK açıklaması geldi...
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