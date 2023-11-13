E- DEVLET KYK BURS SONUÇLARI | GSB KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı! KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?

2023-2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs miktarları hakkında öğrencilere müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.'' Buna göre, 2023-2024 akademik yılında lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL ve doktora öğrencilerine 6 bin TL burs veya kredi ödemesi yapılacak.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor. TC Kimlik numarasının sonu; "0" olanlar ayın 6'sında, "2" olanlar 7'sinde, "4" olanlar 8'inde, "6" olanlar 9'unda, "8" olanlar 10'unda ödemelerini alabilecek.

KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK? KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak. Ancak KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında, 3 aylık toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.