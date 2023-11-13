KYK burs sonuçları açıklandı. GSB'den yapılan duyuruda KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Peki, KYK burs çıktığını nasıl anlarım 2023-2024? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne anlama geliyor? KYK taahhütname onayı nasıl alınır? İşte merak edilenler...

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

KYK bursu öğrenciye geri ödemesiz olarak verilir. Ancak KYK bursu çıkmayan ya da belli nedenlerle bursu kesilen ve kredi almaya başlayan kişiler, KYK kredisi aldıkları takdirde bu krediyi ileride ödemek durumunda kalırlar.

E Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda hak kazandığınız ödemeni burs mu kredi mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Sonuç ekranında ödemenin türü yazmaktadır.