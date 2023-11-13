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KYK burs çıktığını nasıl anlarım 2023-2024? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne anlama geliyor? KYK taahhütname onayı nasıl alınır?

KYK burs ve kredi sonuçları erişime açıldı. Burs mu kredi mi çıktığını öğrenmek isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. İnternet arama motorlarında sıklıkla 'Burs çıktığını nasıl anlarız? Burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek?' soruları sorgulanıyor. İşte yanıtları...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 10:21 Güncelleme 13 Kasım 2023, 10:26
KYK burs çıktığını nasıl anlarım 2023-2024? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne anlama geliyor? KYK taahhütname onayı nasıl alınır?

KYK burs sonuçları açıklandı. GSB'den yapılan duyuruda KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Peki, KYK burs çıktığını nasıl anlarım 2023-2024? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne anlama geliyor? KYK taahhütname onayı nasıl alınır? İşte merak edilenler...

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

KYK bursu öğrenciye geri ödemesiz olarak verilir. Ancak KYK bursu çıkmayan ya da belli nedenlerle bursu kesilen ve kredi almaya başlayan kişiler, KYK kredisi aldıkları takdirde bu krediyi ileride ödemek durumunda kalırlar.

E Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda hak kazandığınız ödemeni burs mu kredi mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Sonuç ekranında ödemenin türü yazmaktadır.

TCKN İLE EŞLEŞEN KREDİ NUMARASI BULUNAMADI NE DEMEK?

Kredi ve Burs sonucunu sorgulamak isteyenler; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleşen kredi numarası bulunamadı hatasıyla karşılaştı. Eğer bu sorunla karşılaşıyorsanız; e Devlet girişi kısmından giriş yapıp sonucunu öğrenmeye çalışın. Hala aynı hatayı veriyorsa GSB iletişim numarasından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'nu arayarak bilgi alın.

KYK ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI 2023-2024 AÇIKLANDI

KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımla sonuçların erişime açıldığını bildirdi. Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.

19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

Burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Geçtiğimiz senelerde burs sonuç ekranında yoğunluk oluştuğundan adaylar, sonuçlara geç erişim sağlayabilmişti.

Hızlı sorgulama yapmak isteyen adayların telefonlarının mobil marketlerinden e-Devlet uygulamasını telefonlarına indirmesi gerekmektedir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra uygulamada arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ardından ise Burs/öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama yazarak sorgulama ekranına giriş yapılabilir.
Sonuç ekranında adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, eğitim aldığı üniversite, bölüm ve fakülte adıyla beraber burs durumu yer alacak.

"BURS ALABİLİRSİNİZ" SONUCU NE DEMEK?

Sorgulama yaptıktan sonra " Burs Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. Bu ifade öğrencilerin burs kazandığı anlamına gelmektedir.

"ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ" NE DEMEK?

Sonuç ekranında " Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabileceği anlamı taşımaktadır.

Kredi ve burs ödemeleri arasında bir fark bulunmamaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri lisans ve ön lisans için aylık 2.000 lira olarak belirlendi. Burs ve kredi ödemeleri bir yılda 12 ay boyunca yapılır.

KREDİ ALMAK İSTEMEYEN ADAYLAR DİKKAT!

Öğrenim kredisi almak istemeyen adaylar tahhütname onayı yapmayacak. Burs başvuru sonuçları erişime açıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencilere tahhütname onayı için tarih verecek. Bu tarihe kadar tahhütname onayı yapmayan adaylar burs ve kredi hakkını kaybedecek. Dolayısıyla kredi almak istemeyen adayların taahhütname onayı yapmasına gerek bulunmuyor. Tahhütname yapan adaylara ödemeler gerçekleştirilecek.

BURS ÖDEMESİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğrencilerin burs almaya devam etmeleri için bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Öğretim kurumundan ayrılan, çıkarılan veya geçiçi olarak uzaklaştırılan öğrencilerin bursu kesilir.

Benzer şekilde vazgeçen, izin alan, kayıt donduran ve ders kaydı yaptırılmaması durumunda burs alınamaz.

Öğretim kurumunun kapatılması, sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme, KYK yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması kesin hükümle mahkum olma durumlarında öğrenci bursu kesilmektedir.

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