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KYK burs başvuruları ne zaman 2024? GSB KYK burs/ kredi başvuru şartları

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite öğrencileri için en önemli konulardan biri olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları merakla bekleniyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla verilen bu burslar ve krediler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Peki, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 13:47 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 13:47
KYK burs başvuruları ne zaman 2024? GSB KYK burs/ kredi başvuru şartları

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KYK yurt sonuçlarının 5 Eylül'de açıklanmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin gözleri şimdi de KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Yurt yerleştirmelerinin ardından, milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvurularını ne zaman yapabileceklerini merak ediyor.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.



Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.



Yeni dönemin KYK burs ve kredi ücretlerinin kasım ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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