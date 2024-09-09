EBA GİRİŞ: Okulun ilk günü ders programı nasıl? İlk ders: ’Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi’

9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı resmi olarak başlıyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okulların ilk gününde eğitim sürecine hazırlık yapmak için EBA sistemine yoğun ilgi gösteriyor.

EBA , eğitim sürecinde önemli bir rol oynayarak, ders programlarından materyallere kadar birçok bilgiyi kullanıcılarla buluşturuyor.

Öğrenciler İlk Gün Derslerini Öğrenmek İstiyor

Öğrenciler, okulun ilk günü itibarıyla hangi dersleri göreceklerini öğrenmek için EBA sistemine giriş yapıyor. Ders programlarını inceleyerek, ilk gün hangi derslerin olduğunu ve öğretmen bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler, bu sayede okulda geçirecekleri zamanı daha iyi planlayabiliyor.