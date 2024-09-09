EBA GİRİŞ: Okulun ilk günü ders programı nasıl? İlk ders: ’Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi’

9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı resmi olarak başlıyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okulların ilk gününde eğitim sürecine hazırlık yapmak için EBA sistemine yoğun ilgi gösteriyor.
9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı resmi olarak başlıyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, okulların ilk gününde eğitim sürecine hazırlık yapmak için EBA sistemine yoğun ilgi gösteriyor.
EBA, eğitim sürecinde önemli bir rol oynayarak, ders programlarından materyallere kadar birçok bilgiyi kullanıcılarla buluşturuyor.
Öğrenciler İlk Gün Derslerini Öğrenmek İstiyor
Öğrenciler, okulun ilk günü itibarıyla hangi dersleri göreceklerini öğrenmek için EBA sistemine giriş yapıyor. Ders programlarını inceleyerek, ilk gün hangi derslerin olduğunu ve öğretmen bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler, bu sayede okulda geçirecekleri zamanı daha iyi planlayabiliyor.
İLK DERS KONUSU
Konu: Vatan Sevgisi, Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu
Sınıf Düzeyi: Ortaöğretim (9,10,11,12. Sınıflar)
Değerler: Vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkâmlık, kardeşlik, özgürlük, empati
Genel Bakış:
Bu ders planı ortaöğretimin tüm sınıf kademelerinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başında ilk derste uygulanacak genel çerçeveyi içerecek şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkâmlık, kardeşlik, özgürlük ve empati değerleriyle yoğrularak tarihi süreçte Türk ve Filistin halkları arasında Osmanlı Devleti'nin çatısı altında oluşan kardeşlik bağı ile Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza verdiği mücadele ana hatlarıyla vurgulanır.
Türk Milletinin Millî Mücadele örneği üzerinden vatanına ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü ile sömürgeci devletlere karşı gösterdiği mücadele üzerinde durulur. Filistin halkının verdiği insanlık onuru ve bağımsızlık mücadelesine değinilir.
Amaçlar:
1. Öğrencilere, vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkâmlık, kardeşlik, özgürlük, empati değerlerini tarihi örnekler üzerinden anlatmak.
2. Türk ve Filistin halklarının Çanakkale Savaşı'ndaki birlikteliği ve ortak mücadelesini vurgulamak.
3. Öğrencilerin, vatanseverlik ve bağımsızlığın önemini ve değerini anlamalarını sağlamak.