KPSS YERLERİ 2023! KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınav yerleri için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. İşte 2023 KPSS giriş yerleri...
KPSS LİSANS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 13 Temmuz'da...
KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023