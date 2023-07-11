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    • Eğitim
    • 11.07.2023 21:09
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    • 11.07.2023 21:09
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    KPSS YERLERİ 2023! KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    KPSS Lisans sınavı için araştırmalar hızlandı. Hazırlıklar sürerken bir yandan da sınav iriş belgeleri bekleniyor. Tarihi öğrenmeye çalışan binlerce kişi "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

    KPSS Lisans sınav yerleri için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. İşte 2023 KPSS giriş yerleri...

    KPSS LİSANS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 13 Temmuz'da...



    KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

    2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
    Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

        2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

        Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim KPSS YERLERİ 2023! KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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