KPSS YERLERİ 2023! KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 13 Temmuz'da...