Bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay 2023? Temmuz 2023 İOKBS Bursluluk paralarına zam geldi mi, kaç TL yatacak? PYBS bursu ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri için düzenlenen İOKBS bu sene 3 Eylül tarihinde uygulanacak.



Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.