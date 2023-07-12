İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavına katılım sağlayacak olan öğrenci ve velileri sınavın tarihini öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay 2023? Temmuz 2023 İOKBS Bursluluk paralarına zam geldi mi, kaç TL yatacak? PYBS bursu ne zaman yatacak? İşte detaylar...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri için düzenlenen İOKBS bu sene 3 Eylül tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İOKBS BURSU NE KADAR OLDU, TEMMUZ ZAMMI VAR MI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bursu 2023 yılı Ocak - Haziran ayı arasında 863 TL olarak belirlenmişti. Henüz temmuz zammı sonrasındaki son tutar açıklanmadı.