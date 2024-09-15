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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lise sınav sonuç ekranı! 60, 70, 80, 85, 90 puanla memur alımı...

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu 15 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolar için tercih yapabilecekler.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 10:28 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 10:31
KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lise sınav sonuç ekranı! 60, 70, 80, 85, 90 puanla memur alımı...

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15 Eylül Pazar günü düzenlenen 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunu adaylar için büyük bir önem taşıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, www.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.

Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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