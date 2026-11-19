2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: KPSS puanları nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren ÖSYM, adayların 19 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebileceğini açıkladı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılan adayların beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM, 19 Kasım Perşembe günü yaptığı duyuruyla KPSS Ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 19 Kasım 2026 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama adresine giriş yapabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SINAVA YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU
25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınavı'na 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.
Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Soruların cevaplanması için adaylara 130 dakika süre tanındı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK
ÖSYM kılavuzunda yer alan kurallara göre, 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanan KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlarla önümüzdeki dönemde yayımlanacak merkezi yerleştirme ve açıktan kamu personeli alım ilanlarına başvuru yapabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına yönelik tercih süreci başlayacak.
ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda, alım yapılacak kadrolar, kontenjan dağılımı ve adaylarda aranacak şartlar açıklanacak.
Adaylar, tercih işlemlerini kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda ÖSYM'nin internet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercihlerin başlayacağı ve sona ereceği tarihler ile başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin resmi duyurusuyla netleşecek.
ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından başlayan değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.