KPSS Ortaöğretim sonuçları 2 yıl geçerli olacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA



ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."



2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?



2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından başlayan değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN