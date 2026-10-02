Sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamak isteyen adayların özellikle sınava giriş saatine dikkat etmesi gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Ayrıca sınav günü kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayabilecek adaylar için belirlenen nüfus müdürlükleri de açık olacak.

KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. (Foto: AA)

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS ön lisans, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak; 120 sorudan oluşan sınav 130 dakika sürecek.

Adayların hangi binada, salonda ve sırada sınava gireceği Sınava Giriş Belgesi'nde belirtilecek. Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Bu nedenle adayların sınavdan önce belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin etmeleri gerekiyor. Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı sınav günü adayların yanında bulunmalı.

Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. (Foto: AA)

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS ön lisans sınavına katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne 24 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Belgeye erişmek isteyen adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra aday kabul edilmeyecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA SAAT UYARISI

ÖSYM, sınava girecek adaylar için saat konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım ve bina giriş işlemlerini göz önünde bulundurarak sınav merkezinde zamanında hazır bulunmaları önem taşıyor.

Adayların sınav giriş belgesinin çıktısını sınav günü yanlarında bulundurması gerekiyor. (Foto: AA)

KPSS İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK

KPSS ön lisans oturumu nedeniyle bazı nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü hizmet verecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinde işlemler randevusuz gerçekleştirilebilecek.

Kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan ve sınava katılabilmek için işlem yaptırması gereken adaylar, belirlenen nüfus müdürlüklerinden yararlanabilecek.

Sınav giriş belgesi adayların adresine gönderilmeyecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav günü hizmet verecek nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Adayların sınav sabahı herhangi bir sorun yaşamamak için sınava girecekleri binanın yanı sıra gerekli belgelerini ve kimlik durumlarını da önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.