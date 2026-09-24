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ÖZYES tercihlerinde kritik süreç başlıyor! İşte 2026 ÖZYES tercih kılavuzu ve ÖSYM takvimi

Spor bilimleri alanında üniversite eğitimi hedefleyen binlerce aday için tercih süreci başlıyor. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026-YKS kapsamında ÖZYES sonuçlarıyla yapılacak tercihler için adayların önünde sınırlı bir süre bulunuyor. 24 Eylül saat 15.00'te başlayacak olan tercih işlemleri 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adayların tercihlerini ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzdaki şart ve kuralları dikkate alarak yapması gerekiyor.

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ÖZYES tercihlerinde kritik süreç başlıyor! İşte 2026 ÖZYES tercih kılavuzu ve ÖSYM takvimi

ÖSYM, 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre üniversite tercih sürecinin tarihlerini açıkladı. Spor bilimleri alanında eğitim almak isteyen adaylar, tercihlerini 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

ÖZYES tercih süreci bugün saat 15.00’te başlıyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)ÖZYES tercih süreci bugün saat 15.00’te başlıyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

TERCİHLER BUGÜN SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK

ÖSYM'nin 22 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-ÖZYES tercih işlemleri 24 Eylül saat 15.00'te başlayacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

Tercih süreci 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini 30 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.Adaylar tercihlerini 30 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

TERCİH KILAVUZU DİKKATLE İNCELENECEK

ÖSYM, tercih yapacak adayların 2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerektiğini belirtti. Yerleştirme işlemlerinde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar esas alınacak.

Adayların tercihlerini kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.

Tercih işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.Tercih işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.

Başlangıç
Tercihlerin başlaması
24 Eylül 2026 – 15.00
Son Tarih
Tercihlerin sona ermesi
30 Eylül 2026 – 23.59
Başvuru Adresi
Tercih adresi
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

BAŞVURU EKRANI
Gerekli Bilgiler
Gerekli bilgiler
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
Önemli
Tercih süresi sona erdikten sonra işlem yapılamayacağı için adayların son günü beklemeden tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.
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