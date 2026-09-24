ÖSYM, 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre üniversite tercih sürecinin tarihlerini açıkladı. Spor bilimleri alanında eğitim almak isteyen adaylar, tercihlerini 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

ÖZYES tercih süreci bugün saat 15.00’te başlıyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

TERCİHLER BUGÜN SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK

ÖSYM'nin 22 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-ÖZYES tercih işlemleri 24 Eylül saat 15.00'te başlayacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

Tercih süreci 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.