ÖZYES tercihlerinde kritik süreç başlıyor! İşte 2026 ÖZYES tercih kılavuzu ve ÖSYM takvimi
Spor bilimleri alanında üniversite eğitimi hedefleyen binlerce aday için tercih süreci başlıyor. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026-YKS kapsamında ÖZYES sonuçlarıyla yapılacak tercihler için adayların önünde sınırlı bir süre bulunuyor. 24 Eylül saat 15.00'te başlayacak olan tercih işlemleri 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adayların tercihlerini ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzdaki şart ve kuralları dikkate alarak yapması gerekiyor.
ÖSYM, 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre üniversite tercih sürecinin tarihlerini açıkladı. Spor bilimleri alanında eğitim almak isteyen adaylar, tercihlerini 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
TERCİHLER BUGÜN SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK
ÖSYM'nin 22 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-ÖZYES tercih işlemleri 24 Eylül saat 15.00'te başlayacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.
Tercih süreci 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.
TERCİH KILAVUZU DİKKATLE İNCELENECEK
ÖSYM, tercih yapacak adayların 2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerektiğini belirtti. Yerleştirme işlemlerinde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar esas alınacak.
Adayların tercihlerini kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.