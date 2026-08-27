KPSS adayları dikkat! 2026 KPSS lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Milyonlarca adayın beklediği 2026-KPSS Lisans sınavı için kritik gün geldi. ÖSYM, 6 Eylül’de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
SON DAKİKA: 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
KPSS LİSANS GİRİŞ BELGELERİ ADAY ERİŞİMİNE AÇILDI
Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ÖSYM T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
DUYURU
27 AĞUSTOS 2026
2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
İletişim: 444 6796 (ÖSYM)
Detaylar için: www.osym.gov.tr adresini ziyaret ediniz."
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