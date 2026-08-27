KPSS LİSANS GİRİŞ BELGELERİ ADAY ERİŞİMİNE AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI DUYURU 27 AĞUSTOS 2026 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. İletişim: 444 6796 (ÖSYM)

Detaylar için: www.osym.gov.tr adresini ziyaret ediniz."

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