2026 DGS tercih ekranı açıldı! ÖSYM AİS üzerinden DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte taban puanlar

DGS tercih süreci 3 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme işlemleri ise 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacak. Tercih yapacak adayların, yerleştirme sürecine ilişkin genel bilgileri ve tabloları inceleyerek tercih listelerini buna göre hazırlamaları gerekiyor.

2026 DGS tercih süreci başladı. (Görsel: AA)

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-DGS tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler içerisinde elektronik ortamda ÖSYM'ye iletebilecek.

Tercih sürecinin son günü olan 3 Eylül 2026 saat 23.59'dan sonra sistem üzerinden tercih işlemi yapılamayacak. Bu nedenle adayların tercihlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.

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Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecek.

DGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, DGS tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Tercih ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

Tercih işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceği için adayların tercih listelerini sisteme girdikten sonra bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından işlemin sistem üzerinden onaylandığından emin olunması önem taşıyor.

DGS tercihleri 3 Eylül 2026'da sona erecek.

YERLEŞTİRMEDE HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?

2026-DGS kapsamında yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar esas alınacak.

Adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki açıklamaları ve ilgili koşulları ayrıntılı biçimde incelemeleri gerekiyor. Tercih edilecek programların özellikleri ve adayların durumlarına ilişkin şartların kontrol edilmesi, yerleştirme sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması açısından önem taşıyor.

Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapacak.

DGS TERCİH TABLOLARI NEREDEN İNCELENİR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-DGS yerleştirmesine ilişkin genel bilgiler ve tablolar, tercih sürecinde adayların kullanımına sunuldu. Adayların tercih listelerini oluşturmadan önce söz konusu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.

Tercih sürecinde adayların kendi puan ve başarı durumlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri ve kılavuzdaki bilgileri esas almaları gerekiyor. Böylece tercih listesinin belirlenen kurallara uygun şekilde hazırlanması mümkün olacak.

2026-DGS TERCİH BİLGİLERİ VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ