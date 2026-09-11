Adaylar sınav binalarına belirtilen saatlerden sonra alınmayacak.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARINA 201 BİN 203 BAŞVURU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti. Ersoy şu ifadeleri kaydetti:

"Birinci oturuma 56 bin 575, ikinci oturuma 84 bin 944, üçüncü oturuma ise 59 bin 684 aday olmak üzere oturumlara toplam 201 bin 203 başvuru geldi. İlk oturuma başvuran adayların 30 bin 833'ünü kadınlar, 25 bin 742'sini erkekler oluşturdu. İkinci oturumda 49 bin 109 kadın aday, 35 bin 835 erkek aday başvurusu bulunmakta ve üçüncü oturuma ise 33 bin 974 kadın aday, 25 bin 710 erkek aday başvurmuş durumda."