KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM erişime açtı
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları için sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ÖİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarına katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini 3 Eylül 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Sınav Takvimi ve Oturum Detayları
12 Eylül 2026 – Alan Bilgisi 1. Oturum: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12 Eylül 2026 – Alan Bilgisi 2. Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye
13 Eylül 2026 – Alan Bilgisi 3. Oturum: İşletme, Muhasebe, İstatistik
Detaylı bilgi için www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."