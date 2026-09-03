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KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM erişime açtı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları için sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

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KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ÖİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM erişime açtı-2

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarına katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini 3 Eylül 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Sınav Takvimi ve Oturum Detayları

12 Eylül 2026 – Alan Bilgisi 1. Oturum: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

12 Eylül 2026 – Alan Bilgisi 2. Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

13 Eylül 2026 – Alan Bilgisi 3. Oturum: İşletme, Muhasebe, İstatistik

Detaylı bilgi için www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."

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