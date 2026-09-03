Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ÖİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.