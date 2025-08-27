KPSS A Grubu sınav yerleri sorgulama || KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS A Grubu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 KPSS A Grubu sınavı için geri sayım sürerken adaylar, sınava girecekleri yerlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve Genel Yetenek – Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarını kapsayan sınavlarda adayların sınav giriş belgelerini edinmesi gerekiyor. Bu belgeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebilecek.
KPSS 2025 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu nedenle KPSS 2025 A Grubu için sınav yerlerinin ağustos ayının son günlerinde veya eylül ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Adayların güncel duyuruları kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi sayfasını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
2025 KPSS A Grubu sınav tarihleri ne zaman?
- Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu: 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.
- Alan Bilgisi oturumları: 13 – 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- Bilindiği üzere başvuru süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla sona ermişti.