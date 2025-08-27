KPSS A Grubu sınav yerleri sorgulama || KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS A Grubu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 KPSS A Grubu sınavı için geri sayım sürerken adaylar, sınava girecekleri yerlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve Genel Yetenek – Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarını kapsayan sınavlarda adayların sınav giriş belgelerini edinmesi gerekiyor. Bu belgeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebilecek.