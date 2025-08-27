SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS A Grubu sınav yerleri sorgulama || KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS A Grubu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 KPSS A Grubu sınavı öncesinde adayların gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş belgesi duyurusunda. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacak binlerce aday, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki KPSS 2025 A Grubu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, nereden alınacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :27 Ağustos 2025 , 09:26
KPSS A Grubu sınav yerleri sorgulama || KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS A Grubu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 KPSS A Grubu sınavı için geri sayım sürerken adaylar, sınava girecekleri yerlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve Genel Yetenek – Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarını kapsayan sınavlarda adayların sınav giriş belgelerini edinmesi gerekiyor. Bu belgeler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenebilecek.

(AA)(AA)

KPSS 2025 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu nedenle KPSS 2025 A Grubu için sınav yerlerinin ağustos ayının son günlerinde veya eylül ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Adayların güncel duyuruları kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi sayfasını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

(AA)(AA)

2025 KPSS A Grubu sınav tarihleri ne zaman?

  1. Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu: 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.
  2. Alan Bilgisi oturumları: 13 – 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  3. Bilindiği üzere başvuru süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla sona ermişti.

(AA)(AA)

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, ÖSYM'nin "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon, tarih ve oturum bilgileri yer alacak. Belgenin çıktısı alınmadan sınava giriş mümkün olmadığından, adayların belgelerini önceden indirip kontrol etmeleri gerekiyor.

DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alımı ne zaman, başvuru şartları neler?DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak’taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Temu’dan alışveriş yaparken iki kere düşünün! Ürünlerin çoğu kanserojen | Hem fiyatla hem de sağlıkla oynayan Çinliye yaptırım yolda
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Avrupa’da istifa dalgası! İşgalci İsrail’in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPG’nin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli’den Zafer ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen Size düşmez dedi
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?