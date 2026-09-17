TUS sonuç ekranı açıldı! 2026 STS ve TUS 2. dönem sonuçları belli oldu
23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-TUS 2. dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarında beklenen sonuçlar açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan sonuçlara göre adaylar, 17 Eylül 2026 itibarıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-TUS 2. dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarının sonuçlarını açıkladı.
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, her iki sınavın da değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, 17 Eylül 2026 saat 11.30'dan itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
2026-TUS 2. dönem sınavına katılan adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan tıp doktorluğu diplomalarının denkliği kapsamında gerçekleştirilen 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavının sonuçları da aynı gün erişime açıldı.
2026-STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI
Adaylar her iki sınavın sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.
- Sınav tarihi: 23 Ağustos 2026
- Sonuç tarihi: 17 Eylül 2026
CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
DUYURU
(17 Eylül 2026)
2026-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Eylül 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI