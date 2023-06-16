Karnesinde 2,3 olan takdir teşekkür alabilir mi? TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2023 Karnesinde zayıf olan takdir teşekkür alabilir mi?

TÜRKÇE, MATEMATİK DERSİ 2,3 OLUNCA BELGE ALINIR MI?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.