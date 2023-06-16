Karnesinde 2,3 olan takdir teşekkür alabilir mi? TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2023 Karnesinde zayıf olan takdir teşekkür alabilir mi?

Bugün karne alacak öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamalarına başladı. Peki, karnesinde 2 ve 3 olan takdir alabilir mi? Karnesinde 2 olanlar teşekkür alabilir mi? İşte detaylar...
KARNESİNDE 2,3 OLAN ÖĞRENCİ BELGE ALABİLİR Mİ?
Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.
TÜRKÇE, MATEMATİK DERSİ 2,3 OLUNCA BELGE ALINIR MI?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.