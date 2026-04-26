2026 HMGS soru ve cevap anahtarı açıklandı! Sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) maratonunun ardından adayların beklediği duyuru ÖSYM’den geldi. Sınav soruları ve cevap anahtarını aday erişimine açan kurum, sonuçlar için de takvimi netleştirdi. İşte 10 günlük kritik erişim süreci ve HMGS sonuçlarının ilan edileceği o tarih.

  • ÖSYM, 26 Nisan 2026'da yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.
  • Adaylar sınav sorularının tamamına 26 Nisan 2026 saat 14.00'ten itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
  • HMGS/1 sınav sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden açıklanacak.
  • Adayların soru kitapçığına erişim hakkı 6 Mayıs 2026 saat 23.59'da sona erecek.

26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (HMGS/1) ardından beklenen açıklama geldi. ÖSYM, sınava ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime sundu.

Sınava katılan adaylar böylece sınavın hemen ardından soruların bir kısmını inceleyerek performanslarına dair ilk değerlendirmelerini yapma imkânı buldu.

ÖSYM'nin yayımladığı soru ve cevap anahtarıyla adaylar ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.

TÜM SORULARA 10 GÜNLÜK ERİŞİM HAKKI

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, sınav sorularının tamamına bireysel olarak erişebilecek. Bu erişim, belirli bir süreyle sınırlı olacak.

Adayların dikkat etmesi gereken detaylar şöyle:

  • Erişim başlangıcı: 26 Nisan 2026 saat 14.00
  • Erişim adresi: ais.osym.gov.tr
  • Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
  • Erişim süresi: 10 gün
  • Son görüntüleme tarihi: 6 Mayıs 2026 saat 23.59

Bu süre sonunda soru kitapçığına erişim otomatik olarak kapatılacak.

21 Mayıs’ta açıklanacak sonuçlar adayların kariyer yolculuğunda belirleyici olacak.

GÖZLER ŞİMDİ SONUÇ TARİHİNDE

Sınavın ardından adayların gündemindeki bir diğer önemli başlık ise sonuç tarihi. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre HMGS/1 sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını:

  • T.C. kimlik numarası
  • Aday şifreleri

ile ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026 HMGS/1 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Baraj puanına dikkat!
SONRAKİ HABER

2026 HMGS/1 sınav süresi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler