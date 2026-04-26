Adaylar sınav sorularının tamamına 26 Nisan 2026 saat 14.00'ten itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

ÖSYM, 26 Nisan 2026'da yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı.

Sınava katılan adaylar böylece sınavın hemen ardından soruların bir kısmını inceleyerek performanslarına dair ilk değerlendirmelerini yapma imkânı buldu.

ÖSYM'nin yayımladığı soru ve cevap anahtarıyla adaylar ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.

TÜM SORULARA 10 GÜNLÜK ERİŞİM HAKKI

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, sınav sorularının tamamına bireysel olarak erişebilecek. Bu erişim, belirli bir süreyle sınırlı olacak.

Adayların dikkat etmesi gereken detaylar şöyle:

Erişim başlangıcı: 26 Nisan 2026 saat 14.00

Erişim adresi: ais.osym.gov.tr

Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi

Erişim süresi: 10 gün

Son görüntüleme tarihi: 6 Mayıs 2026 saat 23.59

Bu süre sonunda soru kitapçığına erişim otomatik olarak kapatılacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ