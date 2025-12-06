İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı
İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2025'te uygulanan 2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Adayların sınava katılacakları yer bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2025'te saat 11.00 itibarıyla erişime açılmıştı. Peki İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...
İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2025'te gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonrasında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sınava katılan adaylar, sınav değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını merak ediyor.
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı nedir?
Kaymakamlık sınavı, kaymakamlık mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı özel bir seçme sürecidir. Bu sınava başvurabilmek için mezun olunan bölümlere göre farklı şartlar uygulanır.
Bazı lisans programlarından mezun olanlar doğrudan başvuru hakkı elde ederken, bazı bölümler için eşdeğerlik belgesi talep edilir. Bunun dışında bazı adayların ise sınava girebilmek için ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekir.
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM takvimine göre Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açık hale gelecek.