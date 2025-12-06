İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2025'te gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonrasında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sınava katılan adaylar, sınav değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi tarihte erişime açılacağını merak ediyor.

(Anadolu Ajansı) Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı nedir? Kaymakamlık sınavı, kaymakamlık mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı özel bir seçme sürecidir. Bu sınava başvurabilmek için mezun olunan bölümlere göre farklı şartlar uygulanır.