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Türkiye yeşil kampüs sayısıyla Avrupa birincisi oldu! İTÜ ve YTÜ dünyada ilk 50'de!

110 ülkeden 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği UI GreenMetric 2026 listesinde Türkiye tarihi bir başarıya imza attı. İlk 200’de 21 üniversitesiyle Avrupa lideri olan Türkiye’den 150 yükseköğretim kurumu küresel listeye girdi.

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Türkiye yeşil kampüs sayısıyla Avrupa birincisi oldu! İTÜ ve YTÜ dünyada ilk 50'de!

Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarını ve çevre bilincini değerlendiren prestijli UI GreenMetric 2026 sıralamasının sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği küresel listeye Türkiye'den 150 üniversite girdi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında Avrupa birincisi, dünya ikincisi olma başarısı gösterdi. İlk 100'e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. İlk 200 listesinde ise 21 üniversiteyle Avrupa birinciliğine oturan Türkiye'yi, 19 üniversiteyle İtalya takip etti. Dünya genelinde ise ilk 200'de liderlik, 29 üniversitesi bulunan Endonezya'nın oldu.

Türkiye yeşil kampüs sayısıyla Avrupa birincisi oldu! İTÜ ve YTÜ dünyada ilk 50'de!-2

İTÜ VE YTÜ DÜNYANIN EN YEŞİL İLK 50'SİNDE

Türkiye, ilk 200'de 21, ilk 500'de 53 ve ilk 1000'de 99 üniversitesiyle bu kategorilerin tamamında Avrupa liderliğini göğüsledi. Sıralamanın zirvesinde yer alan Türk üniversitelerinin dereceleri ise şu şekilde şekillendi:

ÜNİVERSİTE
DÜNYA SIRALAMASI
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Dünya 28'incisi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
Dünya 45'incisi
Erciyes Üniversitesi
Dünya 63'üncüsü
Ege Üniversitesi
Dünya 74'üncüsü
Özyeğin Üniversitesi
Dünya 86'ncısı

Türkiye yeşil kampüs sayısıyla Avrupa birincisi oldu! İTÜ ve YTÜ dünyada ilk 50'de!-3

İLK 200'DE YER ALAN DİĞER TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Dünyanın en yeşil üniversiteleri arasına 100-200 bandından girmeyi başaran 16 Türk üniversitesi sırasıyla şöyle listelendi:

ÜNİVERSİTE
SIRALAMA
Başkent Üniversitesi
102
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ
105
Sakarya Üniversitesi
114
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
117
Dokuz Eylül Üniversitesi
134
Düzce Üniversitesi
138
Mersin Üniversitesi
139
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
141
Sabancı Üniversitesi
144
Atatürk Üniversitesi
157
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
161
Bartın Üniversitesi
169
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
173
Trakya Üniversitesi
176
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
178
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
190

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 55'inci sıradan listeye güçlü bir giriş yaparken, Yakın Doğu Üniversitesi 836'ncı sırada yer aldı.

Türkiye yeşil kampüs sayısıyla Avrupa birincisi oldu! İTÜ ve YTÜ dünyada ilk 50'de!-4

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: "BİLİMSEL BİRİKİMİMİZİ COP31'E TAŞIYORUZ"

Tabloyu değerlendiren YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yeşil dönüşüm alanındaki güçlü performansının giderek daha geniş bir tabana yayıldığını belirtti. Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da ilk sırada yer almamız, bu alanda attığımız adımların önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine tüm üniversitelerimizin bilimsel birikimini dahil ettik. 208 üniversitemizin tamamı bu küresel iklim eyleminde aktif rol oynayacak."

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