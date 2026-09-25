Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarını ve çevre bilincini değerlendiren prestijli UI GreenMetric 2026 sıralamasının sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği küresel listeye Türkiye'den 150 üniversite girdi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında Avrupa birincisi, dünya ikincisi olma başarısı gösterdi. İlk 100'e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. İlk 200 listesinde ise 21 üniversiteyle Avrupa birinciliğine oturan Türkiye'yi, 19 üniversiteyle İtalya takip etti. Dünya genelinde ise ilk 200'de liderlik, 29 üniversitesi bulunan Endonezya'nın oldu.