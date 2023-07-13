Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 yaşında! 2023 yılı mezunlarına görkemli törenle uğurlandı: "Bu yıl 9 fakülte ve 34 bölüme ulaştık"

15. kuruluş yıldönümünü kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2023 yılı mezunlarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı görkemli bir törenle uğurladı.
Törende konuşan Bakan Bak, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 1 milyon öğrenciyi bakanlığa bağlı yurtlarda misafir etmeyi planladıklarını açıkladı.
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitenin kurucusu Hasan Kalyoncu'yu tanıdığını ve üniversite hayatında verdiği burslardan kendisinin de yararlandığını belirterek, "Burada bazı alanlarda çok güçlü bir üniversite var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev aldım. Bakanlığımız gençlerimizin bakanlığı. Bu dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında 1 milyon öğrenciyi misafir etmeye hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 850 bin kardeşimizi misafir ettik. Türkiye büyük bir güce sahip, en büyük gücümüz gençlerimiz. Gençlere inanıyoruz. Ülkemizi, güçlü Türkiye'yi seviyoruz, sizleri seviyoruz" dedi.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Kalyoncu ailesinin memleketin dört bir yanında hayır hizmetleriyle tanındığını belirterek, "Rize Valiliğinden geldim, afetlerde bizi yalnız bırakmadılar. Yardımlarından çok istifade ettik. Bu üniversite ile ilgili çok güzel şeyler duyduk, gönülden gelen Gaziantep modeliyle yapılan işler burada da kendisini gösteriyor" şeklinde konuştu.
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da konuşmasında okulun 15 yılda geldiği süreci anlattı. Kalyoncu, "6 Şubat'ta ülkemizi derinden sarsan ve hepimizi büyük bir yasa boğan bir felaket yaşadık. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan 30 insanımızı da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gençlerimizin başarıları ülkemizi daha iyi yerlere götürecek ve dünyaya örnek olacak. Bizim görevimiz sizlerin yarınlarına giden yolda size rehberlik etmektir. 15. Yaşımızı kutladığımız bu günlere kadar büyük başarılar elde ettik. Kıraç bir arazide başladığımız burada büyük bir üniversite kurduk. Bu yıl 9 fakülte ve 34 bölüme ulaştık. Tüm vakıf üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyetinde 9. sıraya yükseldik. Mezunlarını istihdama kazandıran 10. üniversite olduk. Bu vesileyle 15 yıldır ilim ve bilim yolunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar toplam mezun sayışımız 16 bin 872 oldu. Bu kısa sürede 12 bini aşkın öğrenciyi burslu okuttuk. Öğrencilerimizin değerli ailelerini de dikkate aldığımıza hayatlarına dokunduğumuz kişi sayısı 100 bini aşıyor. Bu yıl zor bir geçirdik. Öğrencilerimiz bu zorluğa rağmen gösterdikleri başarılarıyla yılı bitirdiler. Bundan sonra sizi zor bir dönem bekliyor. Değerlerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Çok çalışın ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Yeni Türkiye Yüzyılı'na katacağınız değerlere inanıyor ve Kalyon ailesinin her zaman yanınızda olacağını belirtmek istiyorum" dedi.