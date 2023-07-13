Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 yaşında! 2023 yılı mezunlarına görkemli törenle uğurlandı: "Bu yıl 9 fakülte ve 34 bölüme ulaştık"

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitenin kurucusu Hasan Kalyoncu'yu tanıdığını ve üniversite hayatında verdiği burslardan kendisinin de yararlandığını belirterek, "Burada bazı alanlarda çok güçlü bir üniversite var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev aldım. Bakanlığımız gençlerimizin bakanlığı. Bu dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında 1 milyon öğrenciyi misafir etmeye hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 850 bin kardeşimizi misafir ettik. Türkiye büyük bir güce sahip, en büyük gücümüz gençlerimiz. Gençlere inanıyoruz. Ülkemizi, güçlü Türkiye'yi seviyoruz, sizleri seviyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Kalyoncu ailesinin memleketin dört bir yanında hayır hizmetleriyle tanındığını belirterek, "Rize Valiliğinden geldim, afetlerde bizi yalnız bırakmadılar. Yardımlarından çok istifade ettik. Bu üniversite ile ilgili çok güzel şeyler duyduk, gönülden gelen Gaziantep modeliyle yapılan işler burada da kendisini gösteriyor" şeklinde konuştu.