Hafta sonu hangi sınavlar var? 8-9 Kasım tarihlerinde ne sınavı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta sonu yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve adayın gündeminde yine sınav heyecanı var. 8-9 Kasım tarihleri, birçok kişi için sınav maratonunun kısa bir molasına işaret ediyor. Peki hafta sonu sınav var mı? İşte detaylar…

Bu hafta sonu hangi sınavların olup olmadığı merak ediliyor. Adaylar, "8-9 Kasım tarihlerinde sınav var mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel sınav takvimi…

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM ve MEB takvimlerinde bu hafta sonuna denk gelen merkezi bir sınav bulunmuyor. Adaylar önümüzdeki haftalarda yapılacak YDS/2 ve ALES/3 sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavda İngilizce başta olmak üzere çeşitli yabancı dillerde dil yeterliliklerini ölçmek için ter dökecek. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylar, lisansüstü eğitim programlarına başvuru ve akademik kadro alımlarında kullanılacak puanlarını belirlemek için bu sınavda ter dökecek. ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

