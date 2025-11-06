Hafta sonu hangi sınavlar var? 8-9 Kasım tarihlerinde ne sınavı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Bu hafta sonu hangi sınavların olup olmadığı merak ediliyor. Adaylar, "8-9 Kasım tarihlerinde sınav var mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel sınav takvimi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) HAFTA SONU SINAV VAR MI? ÖSYM ve MEB takvimlerinde bu hafta sonuna denk gelen merkezi bir sınav bulunmuyor. Adaylar önümüzdeki haftalarda yapılacak YDS/2 ve ALES/3 sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor.