Hafta sonu hangi sınavlar var? 8-9 Kasım tarihlerinde ne sınavı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Bu hafta sonu hangi sınavların olup olmadığı merak ediliyor. Adaylar, "8-9 Kasım tarihlerinde sınav var mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel sınav takvimi…
HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM ve MEB takvimlerinde bu hafta sonuna denk gelen merkezi bir sınav bulunmuyor. Adaylar önümüzdeki haftalarda yapılacak YDS/2 ve ALES/3 sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor.
ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavda İngilizce başta olmak üzere çeşitli yabancı dillerde dil yeterliliklerini ölçmek için ter dökecek. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak.