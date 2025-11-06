MEB veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl oluşturulur 2025? MEBİM öğretmene teşekkür hattı nedir, nasıl gönderilir?

Öğretmene Teşekkür Mesajı

Öğretmenler Günü'nde veya yılın herhangi bir zamanında MEBİM üzerinden gönderilen teşekkür mesajlarının iki önemli faydası vardır: Teşekkür kayıtları sistemde resmi olarak işlenir. Bu kayıtlar, ilgili öğretmene yazılı olarak iletilir ve öğretmenin kişisel mesleki gelişim dosyasına (kariyerine) olumlu bir katkı sağlayabilir. Velinin memnuniyetini veya minnettarlığını iletmek istediği konular (öğrencinin kişisel gelişimine katkı, yurtiçi yarışmalara hazırlık vb.) hızla ilgili birime yönlendirilir ve öğretmene ulaştırılır.