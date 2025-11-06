MEB veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl oluşturulur 2025? MEBİM öğretmene teşekkür hattı nedir, nasıl gönderilir?

Teşekkür Amacınızı Belirtin
İletişim merkezi yetkilisi ile görüştüğünüzde bir "Teşekkür Kaydı" oluşturmak istediğinizi net bir şekilde ifade edin.
Mesajınızı Özelleştirin ve Detayları Verin
Mesajınızın doğru kişiye ulaşması ve etkisinin yüksek olması için aşağıdaki kritik bilgileri paylaşın:
Öğretmenin Adı Soyadı: (Zorunlu)
Görev Yaptığı Okulun Tam Adı:
Teşekkürün Sebebi: Genel bir "teşekkür" yerine, mesajınızı somutlaştırın. Örneğin:
"Öğrencinin kişisel ve ahlaki gelişimine sağlanan katkı,"
"Kaynaştırma öğrencisine gösterilen yakın ilgi ve hassasiyet,"
"Yurtiçi/yurtdışı yarışmalara hazırlanmasında gösterilen ekstra gayret."