MEB veliden öğretmene teşekkür mesajı nasıl oluşturulur 2025? MEBİM öğretmene teşekkür hattı nedir, nasıl gönderilir?

Kasım ayıyla birlikte Türkiye'deki milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimci için heyecanlı bir bekleyiş başladı: 24 Kasım Öğretmenler Günü! Öğretmenler, yaptıkları fedakârca çalışmalarla yeni nesillere rehberlik ederken, bu özel gün, onların emeklerini onurlandırmak için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Geleneksel hediye ve sürprizlerin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEBİM 444 0 632 hattı üzerinden velilere ve öğrencilere öğretmenlerine duygusal ve resmi bir yolla teşekkür mesajı gönderme imkânı sağlıyor. Peki 2025 Öğretmenler Günü ne zaman? Veliden öğretmene kişisel ve samimi bir teşekkür mesajı MEBİM üzerinden adım adım nasıl gönderilir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 16:43
2025 Öğretmenler Günü Ne Zaman ve Hangi Güne Denk Geliyor?

Öğretmenler Günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını kabul ettiği tarihi esas alarak her yıl aynı tarihte kutlanır.

Her yıl olduğu gibi 24 Kasım tarihinde kutlanacaktır. 24 Kasım 2025 tarihi, bu yıl Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu özel gün, okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklerle öğretmenlerin toplumdaki önemli ve saygın rolünü bir kez daha vurgulayacaktır.

MEBİM Öğretmene Teşekkür Hattı Nedir, Nasıl Gönderilir?

MEBİM (Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) 444 0 632 hattı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen, idareci ve tüm vatandaşlardan gelen her türlü başvuruyu (bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri) etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlayan merkezi bir iletişim sistemidir. Bu hat yalnızca sorun çözmek için değil, aynı zamanda teşekkür ve takdir mesajlarını da resmiyetle iletmek için kullanılır.

Öğretmene Teşekkür Mesajı

Öğretmenler Günü'nde veya yılın herhangi bir zamanında MEBİM üzerinden gönderilen teşekkür mesajlarının iki önemli faydası vardır: Teşekkür kayıtları sistemde resmi olarak işlenir. Bu kayıtlar, ilgili öğretmene yazılı olarak iletilir ve öğretmenin kişisel mesleki gelişim dosyasına (kariyerine) olumlu bir katkı sağlayabilir. Velinin memnuniyetini veya minnettarlığını iletmek istediği konular (öğrencinin kişisel gelişimine katkı, yurtiçi yarışmalara hazırlık vb.) hızla ilgili birime yönlendirilir ve öğretmene ulaştırılır.

MEB Veliden Öğretmene Teşekkür Mesajı Nasıl Oluşturulur 2025?

Çocuğunuzun eğitimine gösterdiği özel ilgi ve gayret için öğretmenine minnettarlığınızı iletmek çok kolay. İşte veli veya öğrencinin MEBİM üzerinden teşekkür kaydı oluşturma adımları:

MEBİM Hattını Arayın

Yurtiçinden: 444 0 632

Yurtdışından: +90 444 0 632

Teşekkür Amacınızı Belirtin

İletişim merkezi yetkilisi ile görüştüğünüzde bir "Teşekkür Kaydı" oluşturmak istediğinizi net bir şekilde ifade edin.

Mesajınızı Özelleştirin ve Detayları Verin

Mesajınızın doğru kişiye ulaşması ve etkisinin yüksek olması için aşağıdaki kritik bilgileri paylaşın:

Öğretmenin Adı Soyadı: (Zorunlu)

Görev Yaptığı Okulun Tam Adı:

Teşekkürün Sebebi: Genel bir "teşekkür" yerine, mesajınızı somutlaştırın. Örneğin:

"Öğrencinin kişisel ve ahlaki gelişimine sağlanan katkı,"

"Kaynaştırma öğrencisine gösterilen yakın ilgi ve hassasiyet,"

"Yurtiçi/yurtdışı yarışmalara hazırlanmasında gösterilen ekstra gayret."