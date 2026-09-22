Geç başvuru gününde işlem yapan adaylar ise yüzde 50 artırımlı ücret ödeyecek. Buna göre 5 Ekim 2026'da yapılacak geç başvurularda ücret 1.200 TL olacak.

2026 DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Tek oturum halinde yapılacak sınavın cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınav binasına girişlerde kritik saat ise 10.00. Bu saatten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

ÖSYM mobil uygulaması ve başvuru merkezleri de kullanılabilecek.

Cep telefonu, saat, çanta, elektronik cihazlar, kulaklık, telsiz, fotoğraf makinesi, takılar, kalem ve müsvedde kağıdı gibi birçok eşyanın sınav binasına alınmasına izin verilmiyor.

ÖSYM'nin sınav kuralları kapsamında sınav binalarında adayların eşyalarını bırakabilecekleri bir emanet hizmeti bulunmuyor. Bu nedenle adayların sınava yalnızca izin verilen eşyalarla gitmesi gerekiyor.

Geç başvuruda ücret 1.200 TL olacak.

Adayların ayrıca kitap, dergi, gazete, sözlük, hesap makinesi, cetvel, pergel ve benzeri araçları da yanlarında bulundurmaması gerekiyor. Yiyecek ve içecekler de yasaklar arasında yer alırken, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişedeki su istisna tutuluyor.

Sağlık sorunu veya engeli nedeniyle özel bir araç, gereç ya da ilaç kullanması gereken adayların ise ÖSYM'nin ilgili kılavuzundaki özel kuralları incelemesi gerekiyor.