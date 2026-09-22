ÖSYM duyurdu: DHBT başvuruları başladı! KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır?
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için beklenen başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı sınav için başvurular 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Adayların merak ettiği sınav ücreti, geç başvuru tarihi ve sınav takvimi de netleşti. DHBT'ye girecek adayların başvuru sürecinde öğrenim düzeylerine ilişkin şartları da dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru süreci bugün başladı. ÖSYM takvimine göre adaylar başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurusunu normal sürede tamamlayamayan adaylar için ise 5 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak.
DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül Salı günü başladı ve 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecek.
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar ise 5 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru yapabilecek.
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DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuruda adayların, sahip oldukları öğrenim düzeyine ilişkin bilgileri ve başvuru kılavuzunda belirtilen şartları dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.
DHBT başvurusu, adayın KPSS'ye başvurduğu öğrenim düzeyiyle bağlantılı olarak yürütülecek.
Ortaöğretim düzeyinden DHBT'ye girecek adayların 2026-KPSS Ortaöğretim, ön lisans düzeyinden katılacakların ise 2026-KPSS Ön Lisans sınavına başvurmuş olması gerekiyor. Lisans düzeyindeki adaylar için DHBT, 2026-KPSS Lisans süreci kapsamında değerlendiriliyor.
2026 DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS DHBT için belirlenen sınav ücreti 800 TL.
Geç başvuru gününde işlem yapan adaylar ise yüzde 50 artırımlı ücret ödeyecek. Buna göre 5 Ekim 2026'da yapılacak geç başvurularda ücret 1.200 TL olacak.
DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-KPSS DHBT, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Tek oturum halinde yapılacak sınavın cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınav binasına girişlerde kritik saat ise 10.00. Bu saatten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.
SINAVA GİDERKEN BU EŞYALARA DİKKAT
ÖSYM'nin sınav kuralları kapsamında sınav binalarında adayların eşyalarını bırakabilecekleri bir emanet hizmeti bulunmuyor. Bu nedenle adayların sınava yalnızca izin verilen eşyalarla gitmesi gerekiyor.
Cep telefonu, saat, çanta, elektronik cihazlar, kulaklık, telsiz, fotoğraf makinesi, takılar, kalem ve müsvedde kağıdı gibi birçok eşyanın sınav binasına alınmasına izin verilmiyor.
Adayların ayrıca kitap, dergi, gazete, sözlük, hesap makinesi, cetvel, pergel ve benzeri araçları da yanlarında bulundurmaması gerekiyor. Yiyecek ve içecekler de yasaklar arasında yer alırken, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişedeki su istisna tutuluyor.
Sağlık sorunu veya engeli nedeniyle özel bir araç, gereç ya da ilaç kullanması gereken adayların ise ÖSYM'nin ilgili kılavuzundaki özel kuralları incelemesi gerekiyor.