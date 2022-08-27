Elektronik kayıttan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? Üniversite e kayıt yaptıktan sonra yapılması gerekenler! İnternet üzerinden üniversiteye kayıt yeterli mi?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. Üniversitre kayıtları için ilk aşama elektronik kayıtlar alınıyor. Üniversite öğrencilerinin kayıtlarla ilgili aramaları bu kapsamda hız kazandı. Peki, Üniversite elektronik kayıt yeterli oluyor mu? Üniversite e kayıt yaptıktan sonra yapılması gerekenler neler? Elektronik kayıttan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? İşte merak edilenler!
İnternet üzerinden üniversiteye kayıt yeterli mi?
Üniversite kayıtları için ilk olarak elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor. Bazı üniversitelerde, online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.
Bir sorunla karşılaşmamak için üniversiteniz ile iletişime geçmeni gerekiyor.
Üniversite kaydı için gerekli olan belgeler
2022-YKS Sonuç Belgesi,
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,