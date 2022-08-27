Elektronik kayıttan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? Üniversite e kayıt yaptıktan sonra yapılması gerekenler! İnternet üzerinden üniversiteye kayıt yeterli mi?

İnternet üzerinden üniversiteye kayıt yeterli mi?

Üniversite kayıtları için ilk olarak elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor. Bazı üniversitelerde, online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Bir sorunla karşılaşmamak için üniversiteniz ile iletişime geçmeni gerekiyor.