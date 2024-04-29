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EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? EKPSS soru ve cevap anahtarı PDF indir || Puan hesaplama nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. 2024 sınav takvimi doğrultusunda düzenlenen bu sınav, farklı engel gruplarına ve öğrenim seviyelerine göre farklı kitapçıklarla uygulanıyor.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:56 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:57
EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? EKPSS soru ve cevap anahtarı PDF indir || Puan hesaplama nasıl yapılır?

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ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından, adaylar heyecanla sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. İşte, ÖSYM'nin sonuç tarihi duyurusu...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklanacak ve ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak EKPSS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Sınavdan hemen sonra sınav sorularının adayların erişimine açılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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