EKPSS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılı Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı ve ÖSYM'nin tarih verip vermediği merak edildi. İşte tüm bilgiler...
EKPSS SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta ilan edilecek.Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.