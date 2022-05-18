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    • Eğitim
    • 18.05.2022 16:02
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    • 18.05.2022 16:04
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    EKPSS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Binlerce kişi gündemde EKPSS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce engelli vatandaş Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na katıldı ve şimdi gözler EKPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    EKPSS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    EKPSS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılı Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı ve ÖSYM'nin tarih verip vermediği merak edildi. İşte tüm bilgiler...

    EKPSS SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta ilan edilecek.Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.

    EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

        E-KPSS Nedir?

        Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır.

        Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.

        E-KPSS Kimler Girebilir?

        26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

        Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

        E-KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

        ÖSYM'nin resmi sitesi olan www.osym.gov.tr üzerinden başvurular gerçekleşmektedir. Başvuru aşamasında gerekli olan ayrıntılı bilgiler site içinde yer almaktadır. Yapılacak olan kura sistemi ile ilgili güncellemeler bulunmaktadır.

        %40 ve üzerinde yer alan engelli sağlık kurulunca verilmekte olan rapor gerekmektedir. Başvuru yapanlar için çalışamaz raporu gözetilmemektedir. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sınava başvuru yapamamaktadır. Başvuru aşamasında raporların kanıtlanması ve engel durumunun gözetilmesi bulunmaktadır.
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