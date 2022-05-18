EKPSS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

E-KPSS Kimler Girebilir?

26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.