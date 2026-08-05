e-YDS 2026/9 başvuru ekranı: e-YDS sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başlattı. 22 Ağustos 2026'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınavın başvuruları 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kontenjanla sınırlı olan sınavda adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre yerleştirilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu. 22 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav için adaylar, 5-13 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim