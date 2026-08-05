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e-YDS 2026/9 başvuru ekranı: e-YDS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başlattı. 22 Ağustos 2026'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınavın başvuruları 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kontenjanla sınırlı olan sınavda adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre yerleştirilecek.

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e-YDS 2026/9 başvuru ekranı: e-YDS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu. 22 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav için adaylar, 5-13 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

e-YDS 2026/9 başvuruları başladı. (Fotoğraf ÖSYM'den alınmıştır.)e-YDS 2026/9 başvuruları başladı. (Fotoğraf ÖSYM'den alınmıştır.)

e-YDS 2026/9 Başvuruları Başladı

ÖSYM, e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecini başlattı.

Sınav, 22 Ağustos 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihi: 5-13 Ağustos 2026
Başlangıç Saati: 5 Ağustos 2026 - 14.00
Başvuru: ÖSYM Sanal Ödeme Sistemi
Sınav Merkezleri
📍 Ankara
📍 İstanbul
📍 İzmir
📍 Adana
Sınav, e-Sınav Uygulama Binalarında elektronik ortamda uygulanacak.
Kontenjan Bilgileri
Ankara 4.430
İstanbul 455
İzmir 120
Adana 316
Önemli Uyarı
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğunda ilgili merkez için ödeme ve başvuru işlemi sona erecek.
Sınav Günü
Adaylar, 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunulması gerekiyor.
Deneme e-Sınav ve Kılavuz
Elektronik sınav sistemine alışabilmeleri amacıyla adayların kullanımına deneme e-sınav uygulaması açıldı.
Ayrıca adaylar, 2026 e-YDS Kılavuzu ile deneme e-sınav uygulamasına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
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