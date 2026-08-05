2026 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

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2026-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme süreci tamamlandı.