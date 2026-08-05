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2026 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına bugünden itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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2026 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

2026-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme süreci tamamlandı.

2026 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı-3

Tercihlerini 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını 5 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla öğrenebiliyor.

SONUÇLARINIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DUS sonuçları ilan edildi.DUS sonuçları ilan edildi.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak erişebilecek.

ÖSYM DUS sonuç ekranı erişime açık.ÖSYM DUS sonuç ekranı erişime açık.

SAYISAL BİLGİLER DE YAYIMLANDI

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yerleştirmeye ilişkin sayısal bilgileri de adayların erişimine sundu. Yayımlanan verilerde kontenjan, yerleşen aday sayısı ve diğer istatistikler yer alıyor.

SAYISAL VERİLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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