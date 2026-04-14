2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi ÖSYM tarafından netleştirildi. Sınav, ön lisans mezunları ile mezuniyet aşamasındaki adayların lisans programlarına geçiş yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
DGS ne zaman?
DGS 2026, 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınavın saat bilgisi ve detaylı uygulama esasları ÖSYM'nin resmi duyurularında yer alacak. Sınav kapsamında adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi yöneltilecek ve toplam 100 soruyu yanıtlamaları için belirli bir süre tanınacak.
DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
Başvuru süreci ise 15 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların, belirtilen süre içinde başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçlarının da 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Bu süreç, adayların eğitim planlarını şekillendirmeleri açısından kritik bir dönem olacak.