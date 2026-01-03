e YDS 2026 ne zaman? ÖSYM e-YDS 2026/1 başvuru ekranı
ÖSYM’nin düzenlediği e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı için takvim açıklandı. Başvurular 7- 15 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Sınav 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.
ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2026/1 İngilizce sınavına ilişkin takvim netleşti. Elektronik ortamda uygulanacak sınav için başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklanma tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. İşte e-YDS 2026/1 İngilizce sınavına dair tüm detaylar…
e-YDS 2026/1 İngilizce Sınavı Ne Zaman?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce), 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
e-YDS Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
Adaylar, e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı için başvurularını 07 Ocak 2026 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.
e- YDS Geç Başvuru Günü Var mı?
ÖSYM takvimine göre e-YDS 2026/1 İngilizce için geç başvuru günü bulunmuyor.
Bu nedenle adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.
e-YDS 2026/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınavın elektronik ortamda yapılması nedeniyle sonuçlar sınav günü ilan edilecek.
Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
e-YDS Nedir, Kimler Katılabilir?
ÖSYM resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.