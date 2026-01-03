KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/2 sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS 2025/2 merkezi atama tercih süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar ÖSYM’den yapılacak resmi sonuç açıklamasına odaklandı. Önceki yıllar dikkate alındığında yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının ilk günlerinde erişime açılması bekleniyor. Tercih detayları ise ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yürütülen KPSS merkezi atama sürecinde tercih işlemleri 18-24 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli kadro ve pozisyonları için başvuru yapan adaylar şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü ve tercih sıralaması esas alınarak yapılırken, eşit puan durumunda mezuniyet tarihi ve yaş kriterleri dikkate alınacak.
KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı?
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, tercih sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirme aşamasına geçti. Kurumun önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının ilk günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.
KPSS 2025/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, merkezi atama sonuçlarını genellikle tercihlerin tamamlanmasından sonraki 1-2 hafta içinde erişime açıyor. 2023/2 ve 2024/2 KPSS merkezi atama takvimleri incelendiğinde, KPSS 2025/2 sonuçlarının da benzer şekilde Ocak ayı başında duyurulması öngörülüyor. Resmi tarih ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile netlik kazanacak.
KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar KPSS-2025/2 yerleştirme bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek, tüm bilgiler yalnızca online sistem üzerinden görüntülenecek. Yerleştirme verileri ayrıca ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda iletilecek.