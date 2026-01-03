KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/2 sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yürütülen KPSS merkezi atama sürecinde tercih işlemleri 18-24 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli kadro ve pozisyonları için başvuru yapan adaylar şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü ve tercih sıralaması esas alınarak yapılırken, eşit puan durumunda mezuniyet tarihi ve yaş kriterleri dikkate alınacak.