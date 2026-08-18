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e-TEP sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM e-TEP 2026/3 sonuç sorgulama

ÖSYM, 18 Temmuz 2026'da uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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e-TEP sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM e-TEP 2026/3 sonuç sorgulama

Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanırken adaylar, sonuçlarını 18 Ağustos 2026 saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

ÖSYM, 18 Temmuz 2026'da düzenlenen e-TEP 2026/3 sınav sonuçlarını açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)ÖSYM, 18 Temmuz 2026'da düzenlenen e-TEP 2026/3 sınav sonuçlarını açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (E-TEP) SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. Sonuç sorgulama işlemi ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sonuç sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilecek.Sonuç sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilecek.

e-TEP 2026/3
Sonuç sorgulama
e-TEP 2026/3 sonuçlarını ÖSYM'nin sınav sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
ÖSYM Sınav Sonuçları
Nasıl öğrenilir?
Sonuç görüntüleme adımları
  1. ÖSYM'nin sınav sonuç ekranına girin.
  2. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi yazın.
  3. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-TEP 2026/3 sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.
Sınav bilgileri
e-TEP 2026/3
Sınav tarihi: 18 Temmuz 2026
Sonuç tarihi: 18 Ağustos 2026
Sonuç açıklama saati: 15.00
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