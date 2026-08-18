e-TEP sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM e-TEP 2026/3 sonuç sorgulama
ÖSYM, 18 Temmuz 2026'da uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanırken adaylar, sonuçlarını 18 Ağustos 2026 saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor.
ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (E-TEP) SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. Sonuç sorgulama işlemi ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim