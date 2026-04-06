ÖSYM tarafından düzenlenen e-TEP 2026/2 sınavı için başvurular başladı. 25 Nisan'da yapılacak bilgisayar tabanlı sınav adayların İngilizce seviyesini ölçmeyi amaçlıyor.
Son başvuru tarihi ne zaman?
e-TEP başvuru süreci 15 Nisan'a kadar devam edecek. Adayların işlemlerini ÖSYM'nin sanal POS sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yerleştirme ödeme sırasına göre yapılacak. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların işlemlerini geciktirmemeleri önem taşıyor.
Başvuru süreci nasıl olacak?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular yalnızca sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sınav ücretini ödedikten sonra sistem tarafından otomatik olarak kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğunda ise yeni başvurulara izin verilmeyecek.
e-TEP başvurusu nasıl yapılır?
Başvuru işlemini tamamlamak isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:
Kontenjan dolduğunda sistem otomatik olarak kapanacağı için adayların erken başvuru yapması avantaj sağlayacaktır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ