e-TEP başvuru ekranı: ÖSYM son tarihi duyurdu! Kontenjan sınırlı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2) için başvuru süreci başladı. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sınav adayların İngilizce dil becerilerini ölçüyor. 25 Nisan’da yapılacak sınav için başvurular 7 Nisan (bugün) itibarıyla alınmaya başlandı.

  • ÖSYM tarafından düzenlenen e-TEP 2026/2 sınavı için başvurular başladı. Sınav 25 Nisan'da bilgisayar tabanlı olarak yapılacak.
  • Başvurular 15 Nisan'a kadar sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
  • Kontenjan sınırlı olduğu için yerleştirme ödeme sırasına göre yapılacak.
  • Adaylar sınav ücretini ödedikten sonra otomatik olarak kontenjana dahil edilecek.
  • Kontenjan dolduğunda sistem otomatik olarak kapanacak ve yeni başvurulara izin verilmeyecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen e-TEP 2026/2 sınavı için başvurular başladı. 25 Nisan'da yapılacak bilgisayar tabanlı sınav adayların İngilizce seviyesini ölçmeyi amaçlıyor.

Son başvuru tarihi ne zaman?

e-TEP başvuru süreci 15 Nisan'a kadar devam edecek. Adayların işlemlerini ÖSYM'nin sanal POS sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yerleştirme ödeme sırasına göre yapılacak. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların işlemlerini geciktirmemeleri önem taşıyor.

Başvuru süreci nasıl olacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular yalnızca sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sınav ücretini ödedikten sonra sistem tarafından otomatik olarak kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğunda ise yeni başvurulara izin verilmeyecek.

e-TEP başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemini tamamlamak isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

  • ÖSYM'nin sanal POS sistemine giriş yapmak
  • Sınav ücretini online olarak ödemek
  • Ödeme sonrası kontenjana yerleşmeyi beklemek.

