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e-Okul LGS başvuru ekranı kılavuzu 2024! LGS başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, kayıtlar ücretsiz mi? (meb.gov.tr)

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. Başvurular, elektronik ortamda isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden erişilebilir durumda. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, kayıtlar ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 07:28 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:48
e-Okul LGS başvuru ekranı kılavuzu 2024! LGS başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, kayıtlar ücretsiz mi? meb.gov.tr

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınavın başvuruları, 2 Haziran'da e-Okul platformu üzerinden isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak ve katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz bir şekilde yapabilecekler.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULARIN ONAYI NASIL OLACAK?

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

2024 LGS OTURUMUNUN KAPSAMI

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.



Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024

LGS başvurusu isteğe bağlı olacak ve başvuru gerçekleştiren öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek.

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