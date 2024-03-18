e-Okul LGS başvuru ekranı kılavuzu 2024! LGS başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, kayıtlar ücretsiz mi? (meb.gov.tr)

BAŞVURULARIN ONAYI NASIL OLACAK? Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.



Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

2024 LGS OTURUMUNUN KAPSAMI Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.



Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.





Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.



Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024 LGS başvurusu isteğe bağlı olacak ve başvuru gerçekleştiren öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek.