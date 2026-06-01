AGS sınavı ne zaman? 2026 Akademi Giriş Sınavı takvimi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) için normal başvuru süreci 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlandı.

Geç başvurular, 3 Haziran 2026 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

Akademi Giriş Sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, 12 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adayları için düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında normal başvuru süreci sona erdi. 2026 yılında gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adaylar, 8-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Başvuru dönemini kaçıran adaylar ise şimdi gözünü ÖSYM'nin açıkladığı geç başvuru takvimine çevirdi. Sınava katılım hakkını son kez elde etmek isteyenler için geç başvuru günü kritik önem taşıyor.

2026 AGS geç başvuruları 3 Haziran tarihinde alınacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, belirtilen gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru tarihinin ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.