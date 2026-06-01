AGS sınavı ne zaman? 2026 Akademi Giriş Sınavı takvimi
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) takvimi belli oldu. Öğretmen adaylarının kilitlendiği 2026 MEB AGS sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav maratonunun ardından adayların gözünü çevireceği ÖSYM 2026 MEB AGS sonuçları ise 12 Ağustos 2026 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte binlerce adayın rehberi olacak 12 Temmuz AGS sınav takvimi.
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) için normal başvuru süreci 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
- Geç başvurular, 3 Haziran 2026 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak.
- Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.
- Akademi Giriş Sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
- Sınav sonuçları, 12 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adayları için düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında normal başvuru süreci sona erdi. 2026 yılında gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adaylar, 8-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamladı.
Başvuru dönemini kaçıran adaylar ise şimdi gözünü ÖSYM'nin açıkladığı geç başvuru takvimine çevirdi. Sınava katılım hakkını son kez elde etmek isteyenler için geç başvuru günü kritik önem taşıyor.
AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak.
Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, belirtilen gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru tarihinin ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar geç başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek.
Bunun yanı sıra işlemler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılabilecek.
Başvuru işlemlerinin son güne bırakılmaması ve sistem yoğunluğuna karşı erken tamamlanması tavsiye ediliyor.
MEB AGS SINAVI HANGİ TARİHTE UYGULANACAK?
ÖSYM takvimine göre Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Öğretmen adaylarının akademiye kabul sürecinde önemli rol oynayan sınav, binlerce adayın mesleki kariyer planlamasında belirleyici olacak.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılacak adayların merak ettiği bir diğer konu ise sonuç takvimi oldu.
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 MEB AGS sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
|Süreç
|Tarih
|Normal Başvuru Dönemi
|8 - 20 Mayıs 2026
|Geç Başvuru Günü
|3 Haziran 2026
|MEB-AGS Sınav Tarihi
|12 Temmuz 2026
|Sonuçların Açıklanması
|12 Ağustos 2026