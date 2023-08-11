DGS PUAN HESAPLAMA 2023! DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS’de kaç net kaç puan getirir?

DGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS'de Puan Hesaplama yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapmanız gerekmektedir. Sözelden tercih yapacak adaylar sayısal testinden en az 1 net yapmazlarsa, sayısaldan tercih yapacak adaylar ise sözelden en az 1 net yapmazlarsa puanları hesaplanmaz.

DGS Puanı içerik olarak yaptığınız netlerden elde ettiğiniz puana, 2 yıllık eğitimin ardından elde ettiğiniz diploma puanınızın belirli bir formül ile eklenmesi neticesinde oluşur.

DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Peki DGS'de 270 almak için kaç net yapmak lazım? İşte sayısal-sözel net sayısına göre DGS puanı hesaplama formülü

(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)