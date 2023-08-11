DGS PUAN HESAPLAMA 2023! DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS’de kaç net kaç puan getirir?

DGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS'de Puan Hesaplama yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapmanız gerekmektedir. Sözelden tercih yapacak adaylar sayısal testinden en az 1 net yapmazlarsa, sayısaldan tercih yapacak adaylar ise sözelden en az 1 net yapmazlarsa puanları hesaplanmaz.
DGS Puanı içerik olarak yaptığınız netlerden elde ettiğiniz puana, 2 yıllık eğitimin ardından elde ettiğiniz diploma puanınızın belirli bir formül ile eklenmesi neticesinde oluşur.
DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Peki DGS'de 270 almak için kaç net yapmak lazım? İşte sayısal-sözel net sayısına göre DGS puanı hesaplama formülü
(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 223,438
DGS-SÖZ: 155,176
DGS-EA: 189,307
NET SAYISI: 30
(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 173,120
DGS-SÖZ: 210,396
DGS-EA: 191,758
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)
DGS-SAY: 252,492
DGS-SÖZ: 160,987
DGS-EA: 206,739
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)
DGS-SAY: 179,302
DGS-SÖZ: 241,307
DGS-EA: 210,305
NET SAYISI: 50
(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)
DGS-SAY: 281,546
DGS-SÖZ: 166,797
DGS-EA: 224,172
NET SAYISI: 50
(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)
DGS-SAY: 185,485
DGS-SÖZ: 272,218
DGS-EA: 228,851
NET SAYISI: 60
(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)
DGS-SAY: 296,877
DGS-SÖZ: 187,668
DGS-EA: 242,273
NET SAYISI: 60
(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)
DGS-SAY: 205,390
DGS-SÖZ: 288,069
DGS-EA: 246,729
NET SAYISI: 70
(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)
DGS-SAY: 303,059
DGS-SÖZ: 218,579
DGS-EA: 260,819
NET SAYISI: 70
(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)
DGS-SAY: 234,444
DGS-SÖZ: 293,879
DGS-EA: 264,162
NET SAYISI: 80
(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)
DGS-SAY: 309,242
DGS-SÖZ: 249,490
DGS-EA: 279,366
NET SAYISI: 80
(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 263,498
DGS-SÖZ: 299,690
DGS-EA: 281,594
Yukarıda hesaplanan puanlara Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı eklenmemiştir.