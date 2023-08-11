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DGS PUAN HESAPLAMA 2023! DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS'de kaç net kaç puan getirir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte adayların dikkatleri puan hesaplama yöntemlerine çevrildi. DGS puanı, adayların başarılarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilir ve puan hesaplama araçlarıyla kendi durumlarını değerlendirebilirler. Peki DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS'de kaç net kaç puan getirir?

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 11:19
DGS PUAN HESAPLAMA 2023! DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS’de kaç net kaç puan getirir?

16 Temmuz'da Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da toplam 97 sınav merkezinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) heyecanla beklenen sonuçları nihayet bugün açıklandı. 464,281 adayın ter döktüğü bu sınavda, sayısal ve sözel soruları cevaplayarak gelecekteki eğitim ve kariyer adımlarını belirlemeye çalıştılar. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından, birçok aday ve aileleri internet arama motorlarında "2023 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?" gibi sorularla araştırmalar yapmaya başladılar.İşte DGS puan hesaplama yöntemi...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

DGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS'de Puan Hesaplama yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapmanız gerekmektedir. Sözelden tercih yapacak adaylar sayısal testinden en az 1 net yapmazlarsa, sayısaldan tercih yapacak adaylar ise sözelden en az 1 net yapmazlarsa puanları hesaplanmaz.

DGS Puanı içerik olarak yaptığınız netlerden elde ettiğiniz puana, 2 yıllık eğitimin ardından elde ettiğiniz diploma puanınızın belirli bir formül ile eklenmesi neticesinde oluşur.

DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Peki DGS'de 270 almak için kaç net yapmak lazım? İşte sayısal-sözel net sayısına göre DGS puanı hesaplama formülü

(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 223,438

DGS-SÖZ: 155,176

DGS-EA: 189,307

NET SAYISI: 30

(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 173,120

DGS-SÖZ: 210,396

DGS-EA: 191,758

NET SAYISI: 40

(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)

DGS-SAY: 252,492

DGS-SÖZ: 160,987

DGS-EA: 206,739

NET SAYISI: 40

(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)

DGS-SAY: 179,302

DGS-SÖZ: 241,307

DGS-EA: 210,305

NET SAYISI: 50

(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)

DGS-SAY: 281,546

DGS-SÖZ: 166,797

DGS-EA: 224,172

NET SAYISI: 50

(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)

DGS-SAY: 185,485

DGS-SÖZ: 272,218

DGS-EA: 228,851

NET SAYISI: 60

(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)

DGS-SAY: 296,877

DGS-SÖZ: 187,668

DGS-EA: 242,273

NET SAYISI: 60

(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)

DGS-SAY: 205,390

DGS-SÖZ: 288,069

DGS-EA: 246,729

NET SAYISI: 70

(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)

DGS-SAY: 303,059

DGS-SÖZ: 218,579

DGS-EA: 260,819

NET SAYISI: 70

(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)

DGS-SAY: 234,444

DGS-SÖZ: 293,879

DGS-EA: 264,162

NET SAYISI: 80

(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)

DGS-SAY: 309,242

DGS-SÖZ: 249,490

DGS-EA: 279,366

NET SAYISI: 80

(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 263,498

DGS-SÖZ: 299,690

DGS-EA: 281,594

Yukarıda hesaplanan puanlara Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı eklenmemiştir.


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