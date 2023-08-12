PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Eğitim Haberleri

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ! Okullar ne zaman açılacak? 2024 yılı ara tatil, sömestr ve dönem sonu tarihleri...

Yaz tatili hala devam ederken, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu okulların açılacağı tarih. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okulların yeni eğitim dönemi Eylül ayında başlayacak. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri için özel bir düzenleme bulunuyor. Yaz ayları güzel bir tatil dönemi sunarken, pek çok aile yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başlamış durumda. Okulların açılacağı tarih, bu hazırlıkları yaparken en önemli bilgi olarak ön plana çıkıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okulların eylül ayında açılması planlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 09:30 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 09:30
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ! Okullar ne zaman açılacak? 2024 yılı ara tatil, sömestr ve dönem sonu tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi doğrultusunda, öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını yapmaya başlıyor. 2023-2024 eğitim yılına ilişkin takvim açıklandı ve buna göre okulların açılma tarihleri belirlendi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2023-2024 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.


SON DAKİKA