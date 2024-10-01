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DGS KYK başvuruları başladı mı 2024-2025? KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı ve binlerce öğrenci hayallerindeki üniversitelere yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir heyecan kapısı aralandı. Üniversiteye yerleşen adaylar, şimdi gözlerini KYK yurt başvurularına çevirdi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:03
DGS KYK başvuruları başladı mı 2024-2025? KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?

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Üniversite eğitimine başladıkları şehirde KYK yurtlarında barınmak isteyen binlerce öğrenci ek yurt başvurularını yakından takip ediyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının da ilan edilmesiyle birlikte, yeni bir sürece girildi. Şimdi ise bu yerleştirme işlemleriyle üniversiteye yerleşen adaylar 2024-2025 dönemi KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Geçtiğimiz yıllarda söz konusu başvurular ekim ayının ilk haftası başlıyordu.

Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarındaki hazırlıklar başladı. Birçok yurt açıldı. Ancak henüz açılmayan yurtlar da var. Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler.

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