DGS KYK başvuruları başladı mı 2024-2025? KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?

Üniversite eğitimine başladıkları şehirde KYK yurtlarında barınmak isteyen binlerce öğrenci ek yurt başvurularını yakından takip ediyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının da ilan edilmesiyle birlikte, yeni bir sürece girildi. Şimdi ise bu yerleştirme işlemleriyle üniversiteye yerleşen adaylar 2024-2025 dönemi KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...