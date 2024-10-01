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ALES/ 3 BAŞVURU EKRANI AİS | 2024 ALES başvuru ücreti ne kadar? Şartlar ve başvuru adımları!

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü kulağı 2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için yapılacak başvurularındaydı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) son etabı, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapmayı planlayan öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Peki, ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:11
ALES/ 3 BAŞVURU EKRANI AİS | 2024 ALES başvuru ücreti ne kadar? Şartlar ve başvuru adımları!

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2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3, akademik kariyer hedefleyen birçok aday için büyük önem taşıyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da başvuru sürecinin ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvurular ise 16 Ekim tarihinde alınacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/3 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Sınav Ücreti:490 TL

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

ALES/3 TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024 ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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