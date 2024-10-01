ALES/ 3 BAŞVURU EKRANI AİS | 2024 ALES başvuru ücreti ne kadar? Şartlar ve başvuru adımları!

2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3, akademik kariyer hedefleyen birçok aday için büyük önem taşıyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da başvuru sürecinin ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor.

(Takvim Foto Haber)

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2024 ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



Geç başvurular ise 16 Ekim tarihinde alınacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/3 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Sınav Ücreti:490 TL