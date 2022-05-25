DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM - 2022 DGS geç başvuru tarihi nedir, sınav ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak olan adaylar DGS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? DGS geç başvuru nasıl yapılır sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene düzenlenen ve önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınav için başvuru işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlamayı yetiştiremeyenler geç başvuru için tarih araştırmasını hızlandırdı. Peki 2022 DGS geç başvuru tarihi nedir, sınav ne zaman?