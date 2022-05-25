DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM - 2022 DGS geç başvuru tarihi nedir, sınav ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak olan adaylar DGS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? DGS geç başvuru nasıl yapılır sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene düzenlenen ve önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınav için başvuru işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlamayı yetiştiremeyenler geç başvuru için tarih araştırmasını hızlandırdı. Peki 2022 DGS geç başvuru tarihi nedir, sınav ne zaman?
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
DGS'nin normal başvuru ücreti 190,00 TL'ydi. Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti ise %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmesi gerekmektedir.
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?
DGS geç başvuru 2022 tarihi 31 Mayıs olarak duyuruldu.