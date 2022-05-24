Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.05.2022 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 10:15
    ABONE OL

    2022 KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya ödenir? ÖABT nedir? ÖABT başvurusu nasıl yapılır?

    ÖSYM son dakika KPSS başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM AİS sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru ekranının açılmasının ardından binlerce kişi ÖABT başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya ödenir? ÖABT nedir? sorularının yanıtlarını araştırır oldu. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    ÖABT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM tarafından 2022 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte KPSS lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi bölümlere başvuruda bulunmak isteyen adayların ne kadar ücret yatıracakları belli oldu. KPSS başvuru süreci ile ilgili kritik bilgilerin duyurulmasının ardından adaylar merak ettikleri soruları araştırmaya başladı. Bu kapsamda ÖABT başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya ödenir? ÖABT nedir? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    ÖABT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS 2022 ÖABT başvuruları 24.05.2022 tarihinde başlamış olup, 06.06.2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacaktır.

    2022 KPSS ÖABT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    ÖSYM KPSS başvuru ücretlerinin her bir oturum için 115 TL olduğunu duyurdu.

    HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

    ÖABT başvuru ücreti ödeme yerleri şöyle:

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

    ÖABT NEDİR?

    ÖABT uzun yazılışı ile beraber, 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.

        ÖABT SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

        İnternetten araştırılan ve en çok merak edilen konular içerisinde ÖABT sınavına kimlerin gireceğidir. Açılımı öğretmen alan bilgisi testi olması ile beraber, bu sınav KPSS sınavından sonra öğretmenlerin gireceği bir testtir. Kendi alanları eşliğinde öğretmenlik yapabilmeleri için bu sınavı mutlaka belirli bir puan çerçevesinde geçmeleri gerekir. Tabii sadece alınan puan değil aynı zamanda rekabet konusunda da öne geçmek gerekmektedir.

        - Türkçe öğretmeni
        - Fen bilgisi öğretmeni
        - Matematik öğretmeni
        - Türk dili ve edebiyatı öğretmeni
        - Sosyal Bilgiler öğretmeni
        - Tarih öğretmeni
        - Coğrafya öğretmeni
        - Kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
        - Sınıf öğretmenliği
        - Rehberlik öğretmenliği
        - Yabancı dil (İngilizce) öğretmenliği

        Bu şekilde kamu bünyesinde görev alacak tüm öğretmenler için bu sınav geçerlidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100’ü geçti
        Haberler Haberler 2022 KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya ödenir? ÖABT nedir? ÖABT başvurusu nasıl yapılır?
            SON DAKİKA