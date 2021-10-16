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    • Eğitim
    • 16.10.2021 11:00
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    • 16.10.2021 11:00
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    DGS ek tercih taban - tavan puanları ve geçiş bölümleri! DGS ek yerleştirme başladı! DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2021!

    DGS ek tercih kılavuzu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklanmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih başvuruları başladı!

    DGS ek tercih süreci için öğrenciler heyecanlı bekleyişteydi. İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. ÖSYM'den konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

    DGS EK TERCİHLER BAŞLADI!

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS

    DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

    DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR 2021!

    Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

    DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

    DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

    DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

        DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi
        22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
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        Haberler Eğitim DGS ek tercih taban - tavan puanları ve geçiş bölümleri! DGS ek yerleştirme başladı! DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2021!
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