Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2022) ek tercih dönemi başladı. 2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için ÖSYM'nin üzenlediği DGS sınavına katılmıştı. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar ek tercihte bulunabilecek. Ek tercih yapmak isteyenler işlemler hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'DGS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte yanıtları...