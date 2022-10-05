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    • Eğitim
    • 05.10.2022 09:55
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    • 05.10.2022 09:55
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    DGS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır?

    DGS ek tercihlerinin başlamasıyla birlikte başvuru ücreti ve hangi bankaya yatırılması gerektiği yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada ek tercihlerin 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Peki DGS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır?

    DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2022) ek tercih dönemi başladı. 2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için ÖSYM'nin üzenlediği DGS sınavına katılmıştı. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar ek tercihte bulunabilecek. Ek tercih yapmak isteyenler işlemler hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'DGS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte yanıtları...

    DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Dgs ek tercihleri 10 Ekim'de sona erecek. Ek tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik NO ve aday şifresi ile giriş yaptıktan sonra yapılabilecektir.

    👉DGS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    👉DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS 2022 EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

    Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yapılacak olan ek tercih başvuru ücreti 30 TL olarak belirlendi.

    DGS ek tercih ödeme yerleri:ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        KİMLER EK TERCİH YAPABİLECEK?

        Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022- DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

        a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

        b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

        c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

        DGS EK TERCİH TABAN PUAN VE KONTENJANLARI YAYINLANDI

        Adaylar, 2022-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

        DGS EK TERCİH TABAN PUAN VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim DGS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır?
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