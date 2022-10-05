Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2022) ek tercih dönemi başladı. 2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için ÖSYM'nin üzenlediği DGS sınavına katılmıştı. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar ek tercihte bulunabilecek. Ek tercih yapmak isteyenler işlemler hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'DGS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte yanıtları...
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?
Dgs ek tercihleri 10 Ekim'de sona erecek. Ek tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik NO ve aday şifresi ile giriş yaptıktan sonra yapılabilecektir.
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DGS 2022 EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı.
Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yapılacak olan ek tercih başvuru ücreti 30 TL olarak belirlendi.
DGS ek tercih ödeme yerleri:ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)