AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılıyor.

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.