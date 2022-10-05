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    • Haberler
    • 06.10.2022 15:58
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    • 06.10.2022 15:58
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    AÖL 2022-2023 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL sınav takvimi!

    Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak. MEB AÖL kayıt yenileme kılavuzunu da yayınladı ve buradaki bilgiler ile işlemler yapılacak. Peki, AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL 2022-2023 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman?

    Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2022-2023 eğitim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemini hakkındaki bilgileri sorguluyor. Peki, AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL 2022-2023 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?

    AÖL KAYIT YENİLEME, YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN SON?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

    AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    2022-2023 Eğitim yılında uygulanacak olan AÖL sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılıyor.
    Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

        Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
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        Haberler Haberler AÖL 2022-2023 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL açık lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL sınav takvimi!
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