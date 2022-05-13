DGS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? DGS başvuru 2022 ne zaman?

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde DGS başvuru 2022 ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar sorularının yanıtları araştırılıyor. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2022 yılı sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken başvuru tarihi ve işlemlerine dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki DGS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
DGS BAŞVURU 2022 NE ZAMAN?
DSG başvurusu 2022 yılında 13 Mayıs tarihinde başlayacak. DGS başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar işlemlerini gerçekleştirecekler. DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. DGS sınavı 3 Temmuz'da yapılacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.