DGS 2025 TERCİH TARİHLERİ || Dikey Geçiş takvimi ile DGS tercihi ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

DGS 2025 sonuçları için geri sayım sona eriyor. Adaylar tercih sürecine ilişkin detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki tercihler ne zaman başlayacak, başvuru adımları nasıl olacak? İşte ÖSYM DGS takvimi ve tercih sürecine dair tüm detaylar...
Sonuçlar 14 Ağustos'ta Açıklanacak
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025'te yapıldı. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 14 Ağustos 2025'te yalnızca sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Tercihler Eylülde Başlayacak
2025 yılı tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Ancak geçmiş yıllara bakıldığında tercih sürecinin Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.
Kılavuz ve Kontenjan Bilgileri Belli Oldu mu?
Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandığında adaylar programlar, kontenjanlar ve başvuru adımları hakkında bilgi sahibi olacak.
DGS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?