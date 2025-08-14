DGS SONUÇ SORGULAMA 2025 (ÖSYM AİS – T.C. kimlik no ile) | DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?
Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih geldi çattı. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından sonuçlar adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki DGS sonuçları saat kaçta açılacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler ve sonuç ekranı!
