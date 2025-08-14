Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları bugün açıklanıyor. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programı mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmeleri için düzenlenen sınavın sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.