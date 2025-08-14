Kadraj Galeri Kadraj İkon DGS SONUÇ SORGULAMA 2025 (ÖSYM AİS – T.C. kimlik no ile) | DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih geldi çattı. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından sonuçlar adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki DGS sonuçları saat kaçta açılacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler ve sonuç ekranı!

14.08.2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları bugün açıklanıyor. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programı mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmeleri için düzenlenen sınavın sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

DGS SONUÇ EKRANI

ÖSYM takvimine göre 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden sonuç belgelerine ulaşabilecek.

ÖSYM, her yıl olduğu gibi sonuç belgesini basılı olarak göndermeyecek; internet ortamında yayımlanan bilgiler resmi tebligat niteliği taşıyacak.

DGS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercihler Eylül Ortasında Başlayabilir

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, elde ettikleri puanlarla üniversite tercihlerini yapacak.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.