DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hangi tarihte yapılacak? Heyecan dolu geri sayımın başladığı sınava katılacak olanlar başvurularını tamamlamak istiyor. İşte detaylar...