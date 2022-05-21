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    • Eğitim
    • 21.05.2022 15:06
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    • 21.05.2022 15:08
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    DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar?

    Gündemde yoğun bir şekilde DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her sene bu sınavı düzenliyor ve önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler bu sınava katılıyor. Başvurular 13 Mayıs tarihinde başladı ve henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar son başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar?

    takvim.com.tr
    DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek?

    DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hangi tarihte yapılacak? Heyecan dolu geri sayımın başladığı sınava katılacak olanlar başvurularını tamamlamak istiyor. İşte detaylar...

    DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 3 Temmuz'da düzenlenecek. Başvurular da 13 Mayıs – 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

    2022-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

    DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

    Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

    DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR HANGİLERİ?

        * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir
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        Haberler Eğitim DGS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM - Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru 2022 ne kadar?
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